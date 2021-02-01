اختيار 4 لاعبات من بحزاني وبعشيقة لتمثيل العراق في بطولة العرب للملاكمة في الكويت

2021/02/01 | 23:15 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر اختار الوفد القادم من بغداد برئاسة الكابتن طه البيضاني، الخبير الدولي وأحد ابطال اسيا، 4 لاعبات من مدينة الزيتون، 3 من بحزاني ولاعبة من بعشيقة لتمثيل العراق مع المنتخب الوطني العراقي في بطولة العرب المقامة في الكويت رغم ضعف الامكانيات وقلة الدعم.سيمثل اللاعبات واللائي يشرف على تدريبهن الكابتن “ابراهيم …

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