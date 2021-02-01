نائب عن الفتح: البرلمان سيحلّ نفسه في آب المقبل

2021/02/01 | 23:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد النائب عن تحالف الفتح عبد الأمير تعيبان، أن مجلس النواب سيحلّ نفسه في شهر آب المقبل، فيما أشار إلى أن إشراف الأمم المتحدة على جميع الانتخابات السابقة كان إعلاميا فقط.

وقال تعيبان لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن جميع الانتخابات السابقة تمت بإشراف الامم المتحدة، مؤكدا أن هناك تشكيكا بنتائج جميع الانتخابات السابقة بالرغم من الاشراف الاممي.

وأضاف، أن إشراف الامم المتحدة على الانتخابات كان اعلاميا فقط، داعيا الى أن يكون هنالك دور فاعل للامم المتحدة في مراقبة الانتخابات.

وأشار الى أن من شروط تشكيل حكومة الكاظمي التهيئة لانتخابات مبكرة، مؤكدا أن مفوضية الانتخابات لم تكن مستعدة لاجراء الانتخابات في موعدها السابق، وطلبت تأجيلها الى موعد آخر.

وبين تعيبان، أن مجلس النواب وفر كل السبل للحكومة من اجل إجراء الانتخابات، منوها بأن البرلمان سيحل نفسه في شهر اب المقبل، أي بعد اجراء الانتخابات بشهرين بحسب الدستور.

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