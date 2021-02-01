وزير البيشمركة والسفير البريطاني يبحثان عدة مسائل

2021/02/01 | 23:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش اسماعيل اليوم الاثنين 1/2/2021 السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي.

وقال وزير البيشمركة خلال اللقاء بحضور القنصل العام البريطاني في اقليم كوردستان جيمس سورنتون والكولونيل جارلي قائد القوات البريطانية في الاقليم والمسؤول السياسي للمناطق المتنازع عليها في القنصلية البريطانية باربيل والامين العام لوزارة البيشمركة وضباط بارزين في وزارة البيشمركة، قال ان مساعدة المستشارين البريطانيين في عملية الاصلاح بوزارة البيشمركة وتوحيد وتنظيم القوات مهم.

واشار السفير البريطاني الى الاشراف والتنسيق عن كثب على عملية الاصلاح.

واضاف وزير البيشمركة خلال اللقاء، ان الحل الوحيد للامن والاستقرار في المناطق المتنازع عليها هو العمل المشترك لقوات البيشمركة والجيش العراقي عن طريق التوصل الى اتفاق مشترك.

واكد السفير البريطاني لدى العراق، تفعيل جهودهم الدبلوماسية بهذا الشان والعمل بشكل دقيق للتقارب بين الجانبين وتشكيل نقاط للتنسيق المشترك بين البيشمركة والجيش.

PUKmediaاعلام وزارة البيشمركة

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