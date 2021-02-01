2020 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

2021/02/01 | 23:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين،

عن تسجيل 63 وفاة و2020 إصابة جديدة بفيروس

كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن

إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء

فيروس كورونا وصل إ

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