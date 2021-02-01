مابعد -ترامب... مابعد -كورونا..؟؟!!.. - اكرم هواس

2021/02/01 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اكرم_هواس لا احبذ ان يوحي العنوان في خلق التصورات حول اي رابط بين ظهور الكورونا و وجود الرئيس ترامب ...



لكن القاسم المشترك في مفهوم "ما-بعد" الذي اصبح ظاهرة في ذاته تم و مازال يستخدم كعنصر اساسي في الخطاب السياسي و الثقافي التبريري للتغييرات المتسارعة في العقود الاخيرة...كثيرة هي مصطلحات ما-بعد...



مثل ما بعد-الراسمالية و مابعد النمو و ما بعد الاستهلاك ومابعد -الايديولوجية و مابعد- الدين و ما بعد- ال ......





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