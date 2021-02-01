2021/02/01 | 23:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اطلقت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، حملة كبرى لاكمال مستحقات ضحاياها، شاملة في هذه الخطوة غير المسجلين إداريا كذلك.وبحسب بيان للهيئة، “اطلق رئيس الهيئة فالح الفياض حملة كبرى تحت عنوان (الوفاء للشهداء والجرحى) لإنجاز مستحقات جميع الشهداء والجرحى من بينهم غير المسجلين اداريا”.واضاف البيان أن “الفياض وخلال خلال ترؤسه مع رئيس اركان الحشد […]

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