"مالية" النواب العراقي: حسم العقود والمناقلات وحصة كردستان بالموازنة خلال يومين

2021/02/01 | 23:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الاثنين، حسم موضوع العقود والمناقلات وحصة إقليم كردستان خلال اليومين المقبلين.وأوضح أحمد الصفار مقرر اللجنة، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "سيتم خلال اليومين المقبلين حسم القضايا المؤجلة …

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