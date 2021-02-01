روسيا تمدد حظر الطيران مع بريطانيا

2021/02/01 | 23:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلن مركز الأزمات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا، أن الحكومة مددت الحظر المفروض على الحركة الجوية مع بريطانيا حتى الـ16 من شباط الجاري.

وأشار المركز في بيان مقتضب إلى أن "ذلك لضمان حماية الصحة العامة للمواطنين".

وعلقت موسكو الرحلات الجوية مع لندن في كانون الاول الماضي، عقب اكتشاف سلالة متحورة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

المصدر: RT

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