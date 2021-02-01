من أجل تغيير الصور النمطية وتعزيز التبادل الثقافي، منظمة UPP تقيم زيارات ورسائل سلام الى معبد لالش

2021/02/01 | 23:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – أيهم بويا قامت منظمة (جسر إلى – UPP) الإيطالية، ضمن مشروع معا للسلام “مراكز شباب: النمرود، سيد حمد، تلكيف، طوبزاوة” ومع عدد من شباب وشابات من سهل نينوى، في زيارة الى معبد لالش شمال غرب قضاء شيخان.وذلك من اجل التقارب بين الاديان والتعرف اكثر على عاداتهم وتقاليدهم وتعزيز الحوار الثقافي الذي …

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