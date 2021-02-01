قتل أبرز القادة ودمر أوكار التنظيم.. التحالف الدولي يطارد بقايا داعش بالعراق

2021/02/01 | 23:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال ستة وخمسة أشهر شن التحالف الدولي لمحاربة داعش في 14,862 ألف ضربة جوية في العراق و19,873 ضربة جوية في سوريا استهدفت كلها التنظيم المتطرف، بحسب موقع "الحروب الجوية" المتخصص.

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