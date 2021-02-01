2021/02/01 | 23:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انقذت فرق الدفاع المدني، مساء الاثنين، أربعة افراد فيما انتشلت جثة طفلين، في حادث حريق اندلع داخل احد المنازل وسط محافظة البصرة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 شباط 2021)، ان "فرق الدفاع المدني في محافظة البصرة تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع داخل منزل مكون من طابقين في منطقة حي الجهاد وسط المحافظة".

واضاف البيان ان "فرق الدفاع المدني عملت على انقاذ العائلة أولاً وأخماد النيران وانشال جثتين لطفلين أكبرهم طفل بعمر ثلاث سنوات والثانية طفلة بعمر سنتين فارقة الحياة في مستشفى البصرة التعليمي"، مشيراً الى ان "سبب الحادث كان نتيجة الاستخدام الخاطئ لمدفئة نفطية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور من انتشال جثتي طفلين إثر حريق داخل منزل بالبصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور من انتشال جثتي طفلين إثر حريق داخل منزل بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).