سعر الغاز الطبيعي يقفز 11% مع توقعات زيادة الطلب

2021/02/02 | 00:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأكثر من 11 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، لتسجل أعلى مستوى في شهرين، مع توقعات زيادة الطلب لأغراض

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