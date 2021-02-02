مصدر لـ NRT: وزير النفط يعاقب موظفا انتقد بيع محطات الكهرباء لشركة (كار)

2021/02/02 | 00:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه وزير النفط احسان عبد الجبار، الاثنين، عقوبة لموظف في شركة نفط البصرة، بسب انتقاده لبيع محطات كهرباء في البصرة لشركة كار.

وقال مصدر في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (1 شباط 2021)، انه "بعد قيام الشاب (مصطفى جبار سند) الموظف في شركة نفط البصرة بانتقاد قرار الحكومة ببيع محطتي كهرباء في البصرة لشركة (كار) في اقليم كوردستان، وجه وزير النفط عقوبة اليه".

واضاف المصدر، ان "هذه الخطوة بانزال العقاب بهذا الشاب البصري، يدل على ان الوزير متواطىء في بيع خيرات البصرة".

ودعا المصدر اعضاء مجلس النواب من محافظة البصرة وابناء المدينة الى اتخاذ موقف من اجراء وزير النفط".

واوضح، ان "هذا الشاب لم يرتكب جريمة وانما قال للفاسدين، بعد نهبكم للبلد، تبيعون محطات كهرباء البصرة لشركة كار الكوردية، هذه المحطات التي تدار من قبل ابناء البصرة".

واختتم المصدر بالتساؤل، بعد كل هذا " اتريدون البصراوي يبقى ساكتا" ؟!

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