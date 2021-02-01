مقابلة مع اللواء عباس إبراهيم

2021/02/02 | 00:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقابلة مع مدير عام الأمن العام اللبناني كشف فيها الكثير عن إطلاق سراح المعتقلين وكواليس وساطته بين كل الأطراف لعمل استراتيجية للدفاع.

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