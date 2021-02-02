محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام مع مراقبة طفرة مستثمري التجزئة

2021/02/02 | 00:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليصعد "داو جونز" بحوالي 230 نقطة، بعد خسائر حادة في الأسبوع الماضي.

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