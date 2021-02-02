لحل أزمة السكن.. العراق يؤسس شركة وطنية للتطوير العقاري

2021/02/02 | 00:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أبدت هيئة الاستثمار الوطنية في العراق، اليوم الاثنين، رغبتها بتأسيس الشركة الوطنية للتطوير العقاري لحل أزمة السكن في العراق.وقالت الهيئة في بيان إنه تم عقد الاجتماع الأول برئاسة سها داود نجار رئيس الهيئة، وأن الاجتماع خاص باللجنة المكلفة …

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