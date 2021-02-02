تعرض سفينة عراقية للسطو المسلح ضمن حدود سيطرة سومو

2021/02/02 | 00:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي كاظم فنجان، بأن سفينة عراقية تعرضت للسطو المسلح قرب مدخل خور عبد الله في البصرة.

وقال فنجان في تصريح، تابعه NRT عربية الثلاثاء (2 شباط 2021)، إن "السفينة (البارق) تعرضت الآن للسطو المسلح أثناء تواجدها قرب مدخل خور عبد الله من جهة البحر".

وأشار الى أنها "كانت على مسافة قريبة جدا من منطقة الـ (STS) التي ظهر فيها اللغم البحري في الشهر الماضي، والمنطقة برمتها خاضعة لسيطرة شركة تسويق النفط سومو".

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