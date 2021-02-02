2021/02/02 | 00:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 24 دقیقة

136 مشاهدة

أكدت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، أن موضوع تجديد رخص الجيل الرابع لشركات الهاتف النقال هو من تخصص هيئة الاعلام والاتصالات حصراً، فيما كشفت عن موعد إطلاق مشروع الأتمتة الإلكترونية.

وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني، في تصريح خص به موقع NRTعربية، (2 شباط 2021)، إن مطلع الاسبوع القادم سيشهد إطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية بإشراف ومتابعة وزير الإتصالات أركان الشيباني، حيث سيوفر هذا المشروع التعامل عبر الحوكمة الإلكترونية لإغلب المؤسسات الحكومية بضمنها عدد من الوزارات والرئاسات الثلاثة.

وأضاف أن "هذا المشروع من شأنه التخفيف عن كاهل المواطن الذي سيتمكن من خلال هذه الخدمة من تسيير معاملاته وإرسال أي استفسار للوزارات الحكومية عن طريق البريد الإلكتروني وبهذا نودع الورق والمعاملات الروتينية التي ترهق المواطنين وتكلفهم مراجعة الدوائر الرسمية".

وأردف المشهداني، أن "المشروع لايحتاج مدة زمنية خصوصاً وان البنى التحتية جاهزة، وسيتم إقامة مؤتمر تحضره الرئاسات الثلاثة وعدد من الوزراء والشخصيات السياسية للاعلان عن انطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية في العراق إسوة بالعديد من الدول العربية المتقدمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاتصالات تكشف عن موعد إطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الاتصالات تكشف عن موعد إطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).