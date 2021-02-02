الأمن الوطني يلقي القبض على انتحاري كان يروم تفجير نفسه في بغداد

2021/02/02 | 00:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، تفكيك مفرزة ارهابية بينهم انتحاري كان يروم تفجير نفسه في وقت سابق بالعاصمة بغداد.

وذكر رسول في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظتي صلاح الدين وديالى، تمكنت من تفكيك مفرزة إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى، والقاء القبض على أفرادها الأربعة بينهم (انتحاري) كان يروم تفجير نفسه في وقت سابق ببغداد، فضلاً عن القبض على (آمر المفرزة و ناقلٍ وجُنديّ).

واضاف، ان ذلك جاء نتيجة لتكثيف الجهد الاستخباري، واستمرار جهاز الأمن الوطني بمقاطعة المعلومات مع الأجهزة الأخرى، مؤكدا ان الجهات المختصة قامت بتدوين أقوال الإرهابيين أصولياً حيث اعترفوا بتلقيهم توجيهات لزعزعة الأمن والاستقرار داخل البلد، وإحداث خرق أمني في العاصمة، وقد أحيلوا الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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