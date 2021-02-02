دبي تغلق مطاعمها ومقاهيها لاحتواء كورونا

2021/02/02 | 00:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دبي، الاثنين، إغلاق المطاعم والمقاهي حتى نهاية فبراير، وذلك في إطار جهود احتواء فيروس كورونا الذي تسارع تفشيه في الإمارات في الآونة الأخيرة.

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