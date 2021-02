2021/02/02 | 01:09 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جماهير نادي مولودية الجزائر غاضبة من إدارة الفريق (بلال بن سالم/Getty)

هاجمت فئة من جماهير فريق مولودية الجزائر مقر شركة "سوناطراك" البترولية والمالكة لأسهم النادي، وذلك بسبب الوضع الصعب الذي يعيشه الفريق في الأسابيع الأخيرة، إضافة إلى عدم نجاح الإدارة في التعاقد مع أي لاعب جديد بفترة "الميركاتو الاستثنائي" الذي أسدل عليه الستار يوم الأحد.

وقامت مجموعة من جماهير المولودية، الإثنين، بتنظيم احتجاجات أمام مقر الشركة المالكة للنادي، الواقع في بلدية حيدرة وسط العاصمة الجزائرية، حيث طالبوا باستقالة جماعية لمجلس الإدارة، التي عينته شركة "سوناطراك" البترولية المسؤولة عن فرع كرة القدم في الفريق منذ سنوات.

ولم تتوقف الجماهير الغاضبة عند الاحتجاجات بالهتاف فقط، بل أنها كذلك قامت بعمليات تخريب وتحطيم لبعض مرافق مقر شركة "سوناطراك" البترولية، وكذلك إشعال الألعاب النارية ورميها داخل مقر الشركة، في حين قامت فئة أخرى بكسر الأبواب الخارجية والدخول لباحة المنشأة، في غياب تام لمصالح الأمن.

وكانت إدارة مولودية الجزائر وراء طرح فكرة "الميركاتو الاستثنائي" على اتحاد الكرة الجزائري، إلا أنها فشلت في ضم أي لاعب جديد عكس أندية أخرى منافسة، على غرار اتحاد العاصمة ووفاق سطيف وهو ما زاد من حدّة غضب جماهير النادي العاصمي.

وجاءت هذه الأحداث قبل أن يلعب نادي مولودية الجزائر مباراته الأولى ضمن دوري مجموعات أبطال أفريقيا، بعدما كانت قد أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب الزمالك المصري والترجي التونسي، وكذلك تونغيث السنغالي.

🚨 Mouloudia Algiers fans storm the headquarters of Sonatrach, the majority shareholder of the club #Ligue1DZ pic.twitter.com/uGHd49YDqo

— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) February 1, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعمال شغب وتخريب.. جماهير جزائرية تنتفض لإنقاذ فريقها بهذه الطريقة) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعمال شغب وتخريب.. جماهير جزائرية تنتفض لإنقاذ فريقها بهذه الطريقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).