مَن الجنرال الذي قاد انقلاب بورما قبل ستة أشهر من تقاعده؟

2021/02/02 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رانغون‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتقاعد‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬البورمي‭ ‬مين‭ ‬أونغ‭ ‬هلينغ‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭.‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬الانقلاب‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬بورما،‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يُكتب‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مختلف‭ ‬مستقبل‭ ‬الجنرال‭ ‬الذي‭ ‬نسب‭ ‬لنفسه‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الديمقراطي‭ ‬العام‭ ‬2011‭.‬فكما‭ ‬لو‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يعد‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬لهذا‭ ‬الانقلاب،‭ ‬وهو‭ ‬الثالث‭ ‬منذ‭ ‬الاستقلال‭ […]

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