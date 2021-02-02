انكلترا‭ ‬في‭ ‬انذار‭ ‬اضافي‭ ‬بعد‭ ‬اكتشاف‭ ‬السلالة‭ ‬الجنوب‭ ‬الإفريقية

2021/02/02 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللقاحات‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭:‬الكميات‭ ‬المطلوبة‭ ‬وجدول‭ ‬التسليم لندن‭- ‬بروكسل‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬مسؤولون‭ ‬صحيون‭ ‬بريطانيون‭ ‬الاثنين‭ ‬أنهم‭ ‬سيكثّفون‭ ‬فحوص‭ ‬كوفيد‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬انكلترا‭ ‬حيث‭ ‬اكتُشفت‭ ‬نحو‭ ‬عشر‭ ‬إصابات‭ ‬بنسخة‭ ‬كورونا‭ ‬المتحوّرة‭ ‬الجنوب‭ ‬الإفريقية‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭.‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬تتبع‭ ‬أي‭ ‬تاريخ‭ ‬سفر‭ ‬دولي‭ ‬لدى‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اكتشافها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ […]

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