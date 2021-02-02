2021/02/02 | 01:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اللقاحات في الاتحاد الأوروبي:الكميات المطلوبة وجدول التسليم لندن- بروكسل -الزمان أعلن مسؤولون صحيون بريطانيون الاثنين أنهم سيكثّفون فحوص كوفيد في ثماني مناطق في أنحاء انكلترا حيث اكتُشفت نحو عشر إصابات بنسخة كورونا المتحوّرة الجنوب الإفريقية خلال الأسبوع الفائت.
ولم يكن من الممكن تتبع أي تاريخ سفر دولي لدى الحالات التي تم اكتشافها من خلال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انكلترا في انذار اضافي بعد اكتشاف السلالة الجنوب الإفريقية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولم يكن من الممكن تتبع أي تاريخ سفر دولي لدى الحالات التي تم اكتشافها من خلال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انكلترا في انذار اضافي بعد اكتشاف السلالة الجنوب الإفريقية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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