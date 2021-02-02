ليلة من ليالي الحيرة والجفاف

2021/02/02 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي السوداني جربت في أول مفاتيحها وأقفالها وعنادها ويباس لغتها أن أصف مائدتي القائمة الليلة ، لكنَّ أثاثها الشحيح قد أصابني بمقتل وخذلان ، إذ ليس فوقها سوى علبة دخان وشخاطة كبريت أحمر ومرمدة سجائر ، وشعرة بيضاء طويلة ذيلها غاطس بفنجان قهوة وفرعها نائم بصحن المصادفة ، وقنديل الزقاق الأصفر ما زال يتوامض كأنه […]

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