أتالانتا يحسم مصير زيدان مع ريال مدريد

2021/02/02 | 01:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

كشف تقرير صحفي إسباني، عن الفرصة الأخيرة لزين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لتأمين وظيفته كمدرب للفريق.

وابتعد ريال مدريد عن سباق المقدمة في الليغا، بعدما تلقى خسارة هي الرابعة هذا الموسم، أمام ليفانتي بنتيجة 2-1، بملعب ألفريدو دي سيتفانو.

يأتي ذلك عقب أيام قليلة من خسارة كأس السوبر الإسباني وملك إسبانيا، لتصبح بطولة دوري أبطال أوروبا، هي الأمل الأكبر هذا الموسم.

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، والمقرب من ريال مدريد، فإن إدارة الميرنجي تضع آمالها المتبقية على بطولة دوري أبطال أوروبا، لعدم الخروج من الموسم بدون أي ألقاب.

وأوضح التقرير، أنه في الوقت نفسه، لا تثق الإدارة المدريدية في قدرة الفريق بأداءه الحالي على التتويج باللقب.

وأشار التقرير، إلى أن زيدان يعلم بالفعل أنه لن يستمر في منصبه حال عدم تخطي أتالانتا الإيطالي في دور الـ16 والتأهل للدور ربع النهائي.

ووفقًا لما جاء في التقرير، فإن قرار إقالة زيدان سيخرج فورًا حال فشله في قيادة الميرنجي لدور الـ8، وسيكون الأقرب لخلافته إما ماكس أليجري أو ناجلسمان، بعد تعاقد ماوريسيو بوكيتينو مع باريس سان جيرمان.

المصدر: كورة

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