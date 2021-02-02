المالية النيابية: الحكومة لم ترسل موازنة وإنما ورقة مالية للتخلص من المسؤولية

2021/02/02 | 01:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوردت انها اضطرت الى إعادة صياغتها بالكامل وخفض النفقات 35 ترليون دينار بغداد- وعد الشمري: كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاثنين، عن إجراء إعادة صياغة كاملة لقانون الموازنة الاتحادية، ووصفت المشروع الحكومي بأنه مجرد ورقة للتخلص من المسؤولية، وتحدثت عن تناقضات عديدة في المسودة تولت إزالتها من خلال المناقشات.وقال عضو اللجنة النائب ...

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