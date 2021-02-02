ماينمار تشهد انقلابا عسكريا يطيح بالحكومة واعتقال رئيستها أونغ سان سو تشي

2021/02/02 | 01:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ــ الصباح الجديد استولى جيش ميانمار على السلطة، امس الاثنين، بعد إطاحة حكومة أونغ سان سو كي التي اعتقلت، إلى جانب قادة آخرين، من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، في مداهمات خلال الساعات الأولى من الصباح.وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “بشدة” في بيان باعتقال الجيش البورمي الزعيمة أونغ سان سو تشي وزعماء ...

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