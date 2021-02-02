خطط بديلة لحكومة الاقليم في حال عدم التوصل الى اتفاق مع الاتحادية

2021/02/02 | 01:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار بارزاني يتهم ايران بعرقلة الاتفاق بين اربيل بغداد السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي اتهم مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني جمهورية ايران الاسلامية بالوقوف بالضد من توصل الحكومة الاتحادية، الى اتفاق مع حكومة الاقليم حول الموازنة والمستحقات المالية.واشار مسعود حيدر وهو نائب سابق عن حركة التغيير ومستشار حالي لرئيس الحزب ...

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