بريطانيا تكثّف فحوص كورونا بعد اكتشاف إصابات بسلالة جنوب أفريقيا

2021/02/02 | 01:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤولون صحيون بريطانيون، الاثنين، أنهم سيكثّفون فحوص كوفيد-19 في ثماني مناطق في أنحاء إنكلترا حيث اكتُشفت نحو عشر إصابات بنسخة كورونا المتحوّرة الجنوب أفريقية، خلال الأسبوع الفائت.

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