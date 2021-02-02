تجربة إيرانية لصاروخ ناقل لقمر اصطناعي وتهديد جديد بالانتقام من قتلة سليماني

2021/02/02 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ في‭ ‬تحد‭ ‬ايراني‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصواريخ‭ ‬المثير‭ ‬للجدل‭ ‬،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيرانية‭ ‬إجراء‭ ‬تجربة‭ ‬ناجحة‭ ‬لإطلاق‭ ‬صاروخ‭ ‬مخصص‭ ‬لحمل‭ ‬قمر‭ ‬اصطناعي،‭ ‬ومزود‭ ‬بتقنية‭ ‬‮«‬أقوى‮»‬‭ ‬محرك‭ ‬عامل‭ ‬بالوقود‭ ‬الصلب،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬الإثنين‭.‬ ونقل‭ ‬التلفزيون‭ ‬عن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وحدة‭ ‬الفضاء‭ ‬الخارجي‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬أحمد‭ ‬حسيني،‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬صاروخ‭ ‬ذو‭ ‬الجناح‮»‬‭ […]

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