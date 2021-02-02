قبل أن نفقد عنوان البلاد

2021/02/02 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام دجلة والفرات نهران عظيمان ينبعان من جبال في تركيا، ويمر أحدهما في سوريا، ثمّ يجريان في العراق حتى شط العرب، لكن اسم بلاد الرافدين لا يحيل الى أي بلد سوى العراق. والوسائل الإروائية ليست حديثة العهد فقد اشتهر بها العراقيون القدماء، غير انّها منذ سنوات بعيدة لم ترتق الى مستوى معقول من […]

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