مباحثات مشتركة حول تحسين ظروف العراقيين المقيمين في الاردن

2021/02/02 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭- ‬الزمان‭ ‬ بحثت‭ ‬وزيرة‭ ‬الهجرة‭ ‬والمهجرين‭ ‬ايفان‭ ‬فائق‭ ‬جابرو،‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الاردني‭ ‬سمير‭ ‬ابراهيم‭ ‬المبيضين،‭ ‬الاثنين،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الوزارة‭ ‬بعمان‭ ‬اوضاع‭ ‬العراقيين‭ ‬على‭ ‬اراضي‭ ‬الاردن‭ ‬وخصوصا‭ ‬الطبقات‭ ‬الفقيرة‭ ‬وطالبي‭ ‬اللجوء‭. ‬وهي‭ ‬مباحثات‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬توسيع‭ ‬منح‭ ‬رخصة‭ ‬العمل‭ ‬للعراقيين‭ ‬لمقتضيات‭ ‬انسانية‭ .‬وقلت‭ ‬اعداد‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬الاردن‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الاخيرة‭ ‬الى‭ ‬دون‭ […]

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