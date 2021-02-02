رواية (ماركس العراقي) ح 14 - عباس علي العلي

2021/02/02 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي تكررت اللقاءات الجميلة ولو على تفاوت مره في بيت طارق ومرات في بيت هاش المجاور ومرات في نادي نقابة المعلمين، لكن أكثر اللقاءات كانت تجري بعيدا عن ثالثنا وعراب علاقتنا طارق، كان هاشم أكثر ميلا للفلسفة وبحوثها وخاصة فلسفة الرفض الطارد كما يسميها من ميل أبن عمه الذي يركز كثيرا على الأخبار وينتقل من موضوع لموضوع دون أن يكون هناك رابط بينهما، يقول هاشم أنت لا تصلح للشعر وإن كانت كلماتك حتى في صحراء الثر ......





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