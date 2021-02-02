طهران تطلب من الأوروبيين التوسط لدى واشنطن لإنقاذ الاتفاق النووي

2021/02/02 | 02:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الاثنين، الاتحاد الأوروبي إلى التوسّط بين بلاده والولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى والجمهورية الإسلامية والذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب.

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