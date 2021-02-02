مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه للعراق في محاربة الإرهاب

2021/02/02 | 02:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أكدَ رئيس الجمهورية برهم صالح، أن التحديات التي تمر بها المنطقة، لاسيما الإرهاب، والوضع الاقتصادي، تشكل تحديات مشتركة تستدعي تنسيق الجهود العربية للتصدي لخطر الإرهاب، ومواجهة الأزمات الاقتصادية عبر تعزيز فرص التنمية والازدهار الاقتصادي.

وبحث صالح، خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف، والوفد المرافق له، في بغداد، بحسب بيان رئاسي، سير العلاقات بين العراق ومجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على أهمية تطويرها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا، ويعزز فرص التقدم والبناء والسلام، كما تمت الإشادة بالخطوات التي اتخذت بين العراق ودول مجلس التعاون في توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات في مجال الاقتصاد والاستثمار من أجل تعزيز العلاقات الأخوية المشتركة.

ورحب رئيس الجمهورية، بنجاح اجتماع القمة الخليجية الأخير، والتوقيع على بيان العُلا، وتحقق المصالحة الخليجية، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تعزيز مسيرة مجلس التعاون ودوره الحيوي، وتأثيره الإيجابي في الأمن والاستقرار في عموم المنطقة.

في غضون ذلك، اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، سعي العراق لتمتين علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي، والى تحقيق التكامل مع الأشقاء في دول المجلس بمختلف المجالات، مشدداً على ضرورة الإسراع بملف الربط الكهربائي وتعزيز التبادل التجاري.

واشار الكاظمي، خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الى ترحيب العراق ومباركته لجهود المصالحة الخليجية، مشددا على “ضرورة أن يكون الحوار أساساً في حل المشكلات العالقة بين دول المنطقة، مؤكدا إيمان العراق بأهمية الحوار، لاسيما وان التطورات الحالية، الإقليمية والدولية، ستكون لها انعكاسات على جميع دول المنطقة، الأمر الذي يحتم عليها العمل معا وفق مبادئ الحوار لتلافيها».



وشدد رئيس الوزراء، على “أهمية متابعة الملف الاستثماري وتعهدات مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت، لما لها من أثر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني في العراق.

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