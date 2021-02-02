التربية تؤجل امتحانات الدراسة الابتدائية

2021/02/02 | 02:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

اجلَت وزارة التربية امتحانات الدراسة الابتدائية، الى 20 من شهر شباط الحالي.



وذكرت الوزارة في بيان انها “حددت يوم السبت الموافق الـ «20» من شهر شباط الحالي موعداً جديداً لامتحانات الدراسة الابتدائية للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021».



واضافت أن “الامتحان كان من المقرر إجراؤه يوم السبت الموافق الـ «6» من شهر شباط ، حيث تم تأجيلهُ مراعاةً لظروف التلاميذ ولتهيئة الأجواء المناسبة لهم الى يوم السبت المصادف الـ «20» من الشهر نفسه لعام 2021».

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