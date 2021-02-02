ضيف على الروزنامة: صديق امبده ما تغالط البوليس! - كمال الجزولي

2021/02/02 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_الجزولي كُنت وابن عمي عبد المنعم أحمد (الآن حاج عبد المنعم) أطال الله عمره، نسرح بالإبل ترعى حول «الضَّرا»، حيث الحوايا، ومشمَّعات للنوم، وربما لاستعمالات أخرى.



حوايا جمع «حوِيَّه»، وهي كالسرْج توضع على ظهر الجمل لحمل العفش الذي هو عبارة عن جُربان الهدوم، وشَبَك العطرون، والزُّوادة و ..



أشياء أخرى مفيدة!ـ «ستمطر»! قال عبد المنعم، وأصاب.



كان الفصل خريفاً، وكان الوقت بعد الزوال تقريباً.



تجمعت السحب، ......





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