رئيس الوزراء يلتقي لجنة الأمن والدفاع النيابية

2021/02/02 | 03:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد : شيماء رشيد

تلتقي لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي من اجل الوقوف على الوضع الأمني ومناقشة تنصيب واقالة القادة العسكريين.

وقال عضو اللجنة سعران الاعاجيبي لـ"الصباح": ان "لجنة الامن والدفاع على موعد اليوم للقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من اجل مناقشة الوضع الأمني والتفجيرات الاخيرة في بغداد فضلا عن موضوع تنصيب القادة الجدد واقالة القدماء".

واضاف الاعاجيبي "كما سيتم التطرق الى دعم القوات الامنية خاصة الدفاع الجوي والاستخبارات العسكرية"، مبينا ان "الحكومة لم تول اهتماما بميزانية الدفاع والداخلية".

وبين ان "رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية اجتمع مع اللجنة المالية خلال الفترة الحالية من اجل الضغط على الحكومة لتخصيص ١٠ مليارات دينار لحماية الحدود من خلال وضع كاميرات وأجهزة

مراقبة".

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