لاجئون تركوا بصمتهم في تاريخ الولايات المتحدة

2021/02/02 | 03:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرف الولايات المتحدة الأميركية بكونها بلد المهاجرين، إذ يصل إليها كل سنة مئات الآلاف من شتى دول العالم، اتباعا لفكرة أنها "بلد الحلم الأميركي".

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