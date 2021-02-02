البرازيل.. ارتفاع وفيات كورونا لأكثر من 225 ألفا

2021/02/02 | 03:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 24591 إصابة جديدة بكوفيد-19 و595 وفاة بالفيروس.

وسجلت البرازيل في المجمل 9 ملايين و229322 إصابة بكوفيد-19 و225099 حالة وفاة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: RT

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