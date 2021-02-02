لإنتاج فحوص سريعة لكورونا.. واشنطن توقّع عقداً بـ232 مليون دولار

2021/02/02 | 03:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتّحدة الإثنين، أنّها وقّعت عقداً بقيمة 232 مليون دولار مع شركة "إيلوم" الأسترالية لشراء فحوصات سريعة لكوفيد-19 يمكن إجراؤها في المنزل وبدون وصفة طبيّة.

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