النيابة العامة الجزائرية تطلب السجن المؤبّد بحق طالب

2021/02/02 | 04:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب مدع عام جزائري، الاثنين، إنزال عقوبة السجن المؤبّد بحق الطالب، وليد نقيش، الموقوف منذ أكثر من عام والمتّهم خصوصاً بـ"المشاركة في مؤامرة تحريض (...) ضدّ سلطة الدولة"، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

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