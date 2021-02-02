بايدن: لن أقبل بحزمة اقتصادية تفشل في مواكبة اللحظة

2021/02/02 | 04:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في اجتماع مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في البيت الأبيض، الاثنين، إنه لن يقبل "بحزمة تفشل في مواكبة اللحظة"، وعبر عن أمله بأن تتم الموافقة على الحزمة المقررة بـ 1.9 تريليون دولار بموافقة الحزبين في الكونغرس الأميركي.

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