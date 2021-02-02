وزير الداخلية يوجه بتطبيق مذكرات القبض والتعامل بحزم مع «الدكة العشائرية»

2021/02/02 | 05:51 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

ترأس وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس الإثنين، اجتماعاً ضم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ووكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات وقائد عمليات بغداد، وقيادات الوزارة والفرق بالشرطة الاتحادية والفرق التابعة لقيادة عمليات بغداد، فضلاً عن ممثلين من الدوائر الأمنية والاستخبارية، وفي بداية الاجتماع نقل الوزير تحيات وسلام السيد القائد العام للقوات المسلحة للحاضرين.

ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة دعم قيادة عمليات بغداد في عملها، وأكد السيد الوزير ان الوزارة داعمة لقيادة عمليات بغداد بمفاصلها كافة، كما استمع الحاضرون الى توجيهات عدة من قبل سيادته في مقدمتها عدم الرتابة في العمل الأمني وعدم المجاملة او اعطاء اي فرصة للفساد والقضاء عليه، مشددا على ان الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة.كما اكد الوزير على أهمية دعم السيطرات بشكل فعال بما يضم وجود انسيابية في عملها ، موجهاً بتطبيق مذكرات القاء القبض، والتركيز على الأمن المجتمعي وتفعيل دور المختارين وتحقيق الأمن المناطقي وكسب ثقة المواطنين.

وأكد الوزير أيضاً خلال هذا الاجتماع، ان العاصمة بغداد لها خصوصية من ناحية الرؤية الأمنية وعليه يجب العمل على تغيير الخطط بين الحين والآخر وحسب المستجدات، داعياً الى التأكيد على وحدة القيادة والسيطرة والتعامل وفق القانون وبصورة حازمة مع موضوع (الدگة العشائرية)، مشيراً الى ضرورة تفعيل دور الإعلام الأمني في إصدار البيانات والاخبار والتوعية والتثقيف.

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