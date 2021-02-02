العراق يتطلع إلى «علاقات تكامل» مع الخليج

2021/02/02 | 05:51 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، ان مستوى علاقات العراق مع دول مجلس التعاون الخليجي لم تصل بعد الى ما يتطلع اليه، مؤكدا سعي بغداد الى تحقيق تكامل مع هذه الدول في مختلف المجالات، فيما دعا الى الإسراع بانجاز الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج وتعزيز التبادل التجاري بينهما.

وأكد الكاظمي خلال اجتماعه في بغداد مع الامين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف والوفد المرافق له سعي العراق لتمتين علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي و»تحقيق التكامل مع الأشقاء في دول المجلس بمختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية لاسيما وأن تلك العلاقات لم تصل بعد إلى ما يتطلع له العراق»، فيما شدد على ضرورة الإسراع بملف الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج وتعزيز التبادل التجاري بينهما.

واشار الكاظمي الى ترحيب العراق ومباركته لجهود المصالحة الخليجية، مؤكداً على ضرورة أن يكون الحوار أساساً في حل المشاكل العالقة بين دول المنطقة.

وأشار الكاظمي إلى إيمان العراق بأهمية الحوار، لاسيما وان التطورات الحالية، الإقليمية والدولية، سيكون لها انعكاسات على جميع دول المنطقة، الأمر الذي يحتم عليها العمل سوية وفق مبادئ الحوار لتلافيها.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية متابعة الملف الإستثماري وتعهدات مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت مطلع عام 2018 لما لها من أثر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني في العراق ما ينعكس على أمن المنطقة بشكل عام، ولفت الى أن هذا يأتي متزامنا مع جهود العراق في محاربة الإرهاب، والحملة المستمرة لملاحقة فلوله.



من جانبه، أكد الحجرف دعم المجلس للعراق في تحقيق أمنه واستقراره وسيادته وهو ما تجسد في إعلان العُلا الصادر عن قمة دول المجلس الأخيرة، منوهاً الى ان دول المجلس تثني على تجربة العراق الناجحة في مجال مكافحة الارهاب كما أعرب عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين لاسيما في الحادث الإرهابي في ساحة الطيران وسط بغداد مؤخرا.

وبين الحجرف أن ملف الربط الكهربائي قد وصل إلى مراحل متقدمة وأن دول المجلس جادة في مواصلة عقد اللقاءات الثنائية من أجل المضي به قدما.

وأكد مجلس التعاون الخليجي ودوله الست دعمها وتضامنها مع العراق في مواجهة الارهاب الذي يتعرض له حيث كان الحجرف قد دان بشدة في 21 من الشهر الماضي التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب منطقة وسط بغداد وادى الى مصرع واصابة 142 مواطنا واكد تضامن مجلس التعاون مع العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز أمن واستقرار أراضيه.



وكان الحجرف قد اكد حرص دول المجلس على تحقيق قفزة نوعيّة في العلاقات مع العراق لما يُمثّله من أهمّية وثقل كبير وذلك خلال اجتماع مع السفير العراقي في السعودية قحطان طه خلف في الثامن عشر من الشهر الماضي حيث بحثا سبل تفعيل التعاون بين العراق والأمانة العامّة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة.



وشدد على دعم دول المجلس للعراق وحرصها على تحقيق قفزة نوعيّة في العلاقات بين الجانبين «لما يُمثّله العراق من أهمّية وثقل كبير».

ويسعى العراق حاليا الى ربط بالمنظومة الكهربائية لدول الخليج العربية، وفي 19 تموز يوليو اعلنت وزارة الخارجية العراقية عن انعقاد جلسة مناقشات ثلاثية عبر الاتصال الفيديويّ جمعت ممثلين عن حُكُومتي العراق والولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربيّة حول مشروع الربط الكهربائيّ بين العراق ودول الخليج العربي.واشارت الخارجية الى ان هذه الجلسة جاءت بتنظيم ودعم من حكومة الولايات المتحدة بهدف العمل على إيجاد طريق فعّال لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول مجلس التـــعاون الخليجي والمضِي قدما في تشجيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين العراقيّ والخليجي ليكون أساساً للسلام والتنمية والازدهار في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتطلع إلى «علاقات تكامل» مع الخليج) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتطلع إلى «علاقات تكامل» مع الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).