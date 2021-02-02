أميركا تعلن استعدادها للعودة للاتفاق النووي مع إيران

2021/02/02 | 05:51 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الاثنين، أن واشنطن مستعدة للعودة للاتفاق النووي، مشترطا التزام إيران به.



وقال بلينكن، في مقابلة مع شبكة «إن.



بي.



سي نيوز» الإخبارية، إن بلاده تسعى للعمل مع حلفائها وشركائها للوصول لاتفاقية أطول وأقوى مع إيران تشمل قضايا أخرى. وقال الوزير الأميركي الجديد إن إيران ربما تكون على بعد أسابيع من امتلاك مواد لسلاح نووي إذا واصلت خرق الاتفاق النووي، بحسب ما ذكرت رويترز. وأضاف بلينكن أن الإدارة الأميركية الجديدة قد تدرس فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية. وأوضح أنتوني بلينكن أن الأدوات التي تهدف إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية تشمل عقوبات إضافية بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الحوافز الدبلوماسية التي لم يحددها. وأشار إلى أن واشنطن ربما تتخذ إجراءات ضد روسيا، وذلك في إطار مراجعة الوزارة للسياسة الخارجية. وبشأن الاحتجاجات التي تشهدها روسيا وماصاحبها من عمليات اعتقال، عبر الوزير الأميركي عن انزعاجه الشديد مما وصفه بـ»القمع العنيف» للمحتجين الروس والاعتقالات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني.

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