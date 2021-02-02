موديرنا تقترح تعبئة القوارير بجرعات إضافية من لقاح كورونا

2021/02/02 | 06:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة موديرنا الاثنين ، إنها تقترح ملء قوارير بجرعات إضافية من لقاحها المضاد لفيروس كوفيد-19، وذلك لتخفيف أزمة التصنيع مع اقتراب الشركة من تصنيع ما يقرب من مليون جرعة يوميًا.

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