2021/02/02 | 07:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "من غير الممكن أن نتخيل أن يقبل الإسرائيليون قيام دولة فلسطينية مستقلة مجاورة ومعادية"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف يمكن للفلسطينيين الحصول على دولتهم؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف يمكن للفلسطينيين الحصول على دولتهم؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).