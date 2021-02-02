"هيومن رايتس" تدين الانقلاب في ميانمار وتدعو للضغط على "الدول المعرقلة"

2021/02/02 | 07:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، أنّ على حكومات العالم الضغط على جيش ميانمار (بورما) لاحترام نتائج الانتخابات الوطنية الأخيرة والتخلي عن السلطة، مشيرةً إلى أنّ السلطات العسكرية تحتجز عشرات النشطاء والمعارضين ما يثير المخاوف حول إمكانية تعرضهم لسوء المعاملة في مراكز الاعتقال.

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