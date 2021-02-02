تقرير: كوريا الشمالية زادت عدد وحداتها الصاروخية خلال آخر سنتين

2021/02/02 | 08:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط تقرير أصدرته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الثلاثاء، على القدرات العسكرية لكوريا الشمالية لعامي 2019 و2020.

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